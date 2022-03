VENEZIA - Ancora nulla da fare: la seconda sezione Civile del tribunale Civile di Venezia non ha accolto il reclamo per un accertamento tecnico preventivo sulla dinamica dell’incidente che la sera del 3 ottobre 1992 era costato la vita a Luca Boscolo, 14 anni di Sacca Fisola annegato in laguna, davanti a riviera San Nicolò, al Lido, dopo che la barca sulla quale viaggiava assieme al fratello si era scontrata con il motoscafo cabinato di Giampietro Crosera, veneziano di Cannaregio e all’epoca direttore sportivo del calcio Venezia Eccellenza.

Respinta richiesta di nuova perizia

La famiglia del giovane, assistita dall’avvocato Fabio Liberatore Castellano - legale del comitato “Verità e Giustizia per Luca Boscolo” - aveva chiesto per due volte la possibilità di una nuova perizia sulla quale poi basare la futura discussione del caso in civile. Un primo ricorso per un accertamento tecnico preventivo sulla dinamica dell’incidente, discusso a fine ottobre, era stato respinto dal tribunale Civile spingendo così l’avvocato a ritentare una seconda volta impugnando l’ordinanza di rigetto.

Il Collegio però, dopo aver accolto l’impugnazione e fissato un contradditorio discusso nelle scorse settimane, ha respinto la richiesta della difesa della famiglia che adesso sta pensando di provare a riaprire la causa civile nel merito attraverso un atto di citazione aprendo così il giudizio.

Ritrovato in laguna cinque ore dopo

Il corpo senza vita di Luca Boscolo fu trovato quasi cinque ore dopo l’impatto, verso l’1.30 del 3 ottobre ‘92. Quella sera Luca era a bordo di un cofano con il gemello Nicola: stavano tornando dall’Ospedale al mare dove avevano accompagnato il padre Paolo, infermiere. Erano usciti dal canale di via Manunzio quando si sono trovati di fronte al motoscafo cabinato di Crosera, proveniente dall’Arsenale e diretto a Santa Maria Elisabetta, che li ha centrati in pieno. Crosera stava accompagnando alcuni giocatori del Venezia al Lido. Anche Luca era un calciatore del Venezia.

Foto: Il canale, al Lido, da cui era uscito il barchino su cui viaggiava Luca Boscolo (archivio Gazzettino)