Nordio ai 60 anni dell'Ordine dei giornalisti: «Buongiorno colleghi»

VENEZIA - “Il giornalismo è essenziale per la democrazia: ringrazio i giornalisti per il prezioso lavoro che svolgono a favore dei cittadini”. Il, ha portato il saluto all’evento organizzato a Roma dall’Ordine nazionale dei giornalisti in occasione deidella Legge professionale voluta dal veronese, allora ministro, Guido Gonella e approvata dal Parlamento il 3 febbraio del 1963.Nordio ha fatto riferimento alda difendere e ha salutato i giornalisti definendoli “colleghi”, ricordando i circa tremila articoli di commento da lui scritti negli ultimi 30 anni per vari quotidiani e citando il suo primo maestro, l’allora direttore del Gazzettino, Giorgio Lago, per il quale iniziò a collaborare negli anni Novanta