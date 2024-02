Mestre. Folla sotto la pioggia per la sfilata dei carri allegorici da via Piave a via San Pio X

MESTRE - Oggi, lunedì 12 gennaio, nei giardini di via Piave si è tenuto l'evento "Carnevalando con i bambini". Dopo la sfilata dei carri nelle vie del centro, il Coordinamento Cittadini Quartiere Piave ha organizzato giochi e la "battaglia filante". In occasione del Capodanno cinese, il Museo del 900 ospita numerosi laboratori, tra cui uno sull'arte calligrafica e la cerimonia del tè. Con una sfilata di carri e figuranti in maschera domani il carnevale arriva anche a Zelarino.

Il ritrovo è previsto per le 14.45 davanti al Centro Commerciale Polo; dopo aver percorso via Castellana, si arriverà davanti alla Chiesa di Maria Immacolata.