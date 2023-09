MESTRE - Sono due le giornate da cerchiare in rosso per la nuova campagna vaccinale d’autunno: il 16 ottobre, quando partirà l’antinfluenzale e poi il 25 ottobre quando sarà la volta dell’anti Covid. L’Ulss 3 Serenissima si sta preparando dopo che l’altro ieri la Regione ha comunicato il via libera alle operazioni sottolineando che la profilassi è consigliata nelle persone di età superiore ai 60 anni e nei fragili, per pregresse condizioni di malattia, e specificando ancora una volta che i due vaccini possono essere fatti anche in contemporanea senza alcuna controindicazione.

IN ANTICIPO

L’an tinfluenzale quest’anno parte prima degli scorsi anni, quando era disponibile ai primi di novembre. « Tutti i vaccini sono quadrivalenti, cioè proteggono dai due ceppi A e due ceppi B del virus influenzale – spiega Vittorio Selle, direttore del Dipartimento di Prevenzione, affiancato dalla dottoressa Francesca Capretta –. Se nel 2022 la copertura è stata del 56,6% sugli anziani, in rialzo rispetto agli ultimi anni, l’obiettivo di quest’anno è di fare ancora meglio. Abbiamo ordinato le stesse 120mila dosi che alla fine abbiamo somministrato in totale l’anno scorso, con possibilità di eventuali aggiunte: 101mila di queste saranno distribuite ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna. Per i bambini puntiamo molto sulla formulazione a spray: l’anno scorso ne sono state usate circa 700 e dato l’ottimo riscontro ottenuto abbiamo deciso di chiederne un migliaio » .

Saranno i medici di famiglia a organizzare tempi e modalità di somministrazioni nei loro ambulatori, negli ultimi anni non pochi hanno scelto di fare anche delle giornate dedicate. Nel mese di novembre l’Ulss prevede degli appuntamenti nei vari distretti e dei momenti specificamente dedicati ai lavoratori d e i servizi pubblici ( come le forze dell’ordine). Quanto al capitolo anti Covid , a ll’ospedale dell’Angelo sono arrivate le prime tre mila dosi di vaccino che saranno impiegate, con precedenza, nelle Rsa per gli ospiti e gli operatori. Ne sono attese altre 8.500 la prossima settimana, destinate ai soggetti fragili ricoverati o seguiti dai servizi ospedalieri.

PROFILASSI DIFFUSA