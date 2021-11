Mc Donald's amplia gli spazi e assume 50 persone: selezioni dal 12 novembre al Kursaal

JESOLO - Mc Donald's aumenta i propri spazi a Jesolo e annuncia l'assunzione di 50 persone. E' la rivoluzione attuata dai gestori del ristorante di via Aldo Policek, a ridosso del centro commerciale Laguna Shopping, che riaprirà al pubblico dal prossimo 3 dicembre. Ed è anche per questo che è già stato fissato un vero e proprio Recruiting Day, patrocinato dal Comune e programmato per il prossimo 12 novembre al Kursaal di piazza Brescia. Per partecipare alla selezione aperta in questi giorni è possibile inviare la propria candidatura all'indirizzo mail personale@caribesrl.com. Chi supererà la prima fase di selezione verrà contattato per il colloquio individuale della prossima settimana.



LOCALE RIQUALIFICATO

Nel frattempo continueranno a pieno regime i lavori di riqualificazione del locale, ovviamente chiuso al pubblico, che verrà completamente rifatto e ampliato, arrivando ad un superfice di620 metri quadrati diventando così uno dei McDonald's più grande del Veneto. «Dall'apertura di questo ristorante sono passati 11 anni spiegano i gestori È arrivato il momento di rinnovarci, seguendo la filosofia di Mc Donald's in modo da offrire un servizio migliore e alzare ulteriormente il livello di qualità. Il locale diventerà digitale: questo aiuterà molto l'ospite che per esempio potrà comporre i propri panini». Il locale verrà completamente rinnovato attraverso il modello Experience Of The Future (Eotf). Si tratta di un nuovo format che introduce modifiche sostanziali pensate con l'obiettivo di offrire una migliore esperienza ai clienti sia nella preparazione e nella qualità dei prodotti, sia nel servizio.



ESPERIENZA DIGITALE

L'esperienza prenderà il via al momento dell'ordine, che avverrà grazie a chioschi digitali che permettono di consultare l'intero menu, personalizzare i prodotti e pagare. Al momento dell'invio dell'ordine il chiosco trasmetterà le informazioni direttamente alla cucina, dove parte la preparazione dei prodotti. Tutto verrà quindi preparato al momento, con la garanzia di un prodotto più fresco e gustoso. Terminato l'ordine, non sarà più necessario attendere in fila il proprio vassoio: ci si può accomodare al proprio tavolo in attesa di essere serviti dal personale. Inoltre, il ristorante avrà uno spazio dedicato ai bambini, con tavoli e giochi interattivi per intrattenerli durante tutta la loro permanenza. A disposizione di tutti, invece, Wi-Fi gratuito e tablet. «Con il servizio al tavolo aumenterà il personale in servizio concludono i gestori che sarà di 20 addetti a turno, da ciò la necessità di assumere 50 persone. Abbiamo deciso di investire su Jesolo perché l'allungamento stagionale è ormai una realtà: ci aspettiamo molto già da dicembre con gli eventi di Natale».