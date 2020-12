Bar stipato di clienti e aperto oltre le 18: scattano la multa e la chiusura per 5 giorni

MARTELLAGO (VENEZIA) - I militari della Stazione di Martellago, allertati dal 112, hanno effettuato un controllo in un bar del centro, dove era stata segnalata attività ben oltre l’orario consentito. L’ininterrotta attività di controllo messa in atto in questi giorni dai Carabinieri ha consentito di accertare che effettivamente si trattava di una violazione delle prescrizioni di orario. All’interno del bar, tenuto aperto oltre le 18.00, vi erano numerosi avventori. I Carabinieri hanno fatto allontanare tutti e per i due titolari del bar è scattata la multa e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

