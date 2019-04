Addio a Valdo, il vignettista "fustigatore" dei politici

di Nicola De Rossi

MARTELLAGO - Ironico, fantasioso, artistico: tutta Maerne piange, il vignettista del comune, mancato ieri a 76 anni per le complicazioni legate al diabete. Nato e sempre vissuto in paese, Valdo ha frequentato lae ha lavorato a lungo come arredatore (ha progettato mobili anche all'estero), finché una grave retinopatia, gli ha impedito di proseguire. Ma Barban, che negli anni 80 è stato anche consigliere comunale per il Msi, era conosciuto soprattutto per la sua verve satirica, in particolare verso i politici locali: non si contano le vignette che ha sfornato e in cui univa la sua arte grafica a una sana ironia. Ma resteranno famosi anche i suoi pesci d'aprile e le sue provocazioni, come quando organizzò l'inaugurazione di una piscinetta per bambini, visto che la realizzazione della piscina vera era arenata, o quando installò una garitta e una sbarra lungo via Roma, con tanto di soldati di vedetta, per demarcare il confine tra Martellago e la sua Maerne.Un estro che non gli è venuto meno neanche negli ultimi anni quando ha diffuso più di una vignetta per denunciare lo stato pietoso di alcuni marciapiedi off-limits per chi, come lui, era costretto in carrozzina. «Artista e vulcano di idee» come lo ricordano commossi i suoi familiari, Valdo ha pure restaurato alcuni quadri della chiesa ed è stato uno degli ideatori del celebre presepio vivente e della Passione vivente. Lascia la moglie, anima dell'Avis, la figlia Helenia il genero Daniele e 5 fratelli. I funerali saranno celebrari martedì alle 15 in chiesa a Maerne. Le offerte andranno alla Via di Natale di Aviano.