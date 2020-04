Assicuratore ed ex-candidato sindaco stroncato da infarto a 47 anni

MARTELLAGO - Dramma nel giorno della Liberazione, a Martellago. Il candidato sindaco alle Comunali 2018, Marco Zago, 47 anni, è stato trovato senza vita dai familiari in giardino, stroncato da un infarto. Zago si era alzato presto per potare a spasso il cane nel cortile della sua villa. Alle 7.15, vedendo l’animale vagare da solo, la moglie ha cercato il marito, trovandolo a terra, esanime. Gli ha praticato il massaggio cardiaco allertando il 118: i sanitari hanno tentato di tutto per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Zago, laureato in lettere antiche a Ca’ Foscari, conosciutissimo, era assicuratore. Nel 2018 si era candidato a sindaco con una civica. Non eletto, aveva continuato a impegnarsi in politica e di recente stava creando un soggetto civico con il gruppo locale di Fn. Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA