Mara Venier, il look da mare sorprende tutti. Il marito: «Ciao zia, sei bellissima»

Mara Venier e il marito Nicola Carraro si stanno godendo le loro vacanze in Repubblica Dominicana e la conduttrice sta raccontando attraverso post, storie e foto come si sta rilassando. Proprio l'ultimo video che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la vede in "tenuta da mare" avanzare verso il marito che, poi, da dietro lo schermo del suo smartphone le fa un dolce complimento che, anche i moltissimi fan della conduttrice hanno apprezzato.

Il post Instagram di Mara Venier

Mara Venier ha pubblicato un video in cui sta rientrando dalla spiaggia. La conduttrice veneta indossa un copricostume nero, ciabatte infradito, occhiali da sole scuri, un turbante per tenere ordinati i capelli e una borsa da mare in spalla. Il marito Nicola riprende tutta la "passerella" di Zia Mara e, parlandole in lontananza, dice: «Ma è lei o non è lei? Una brasileira o una dominicana?». Quindi, la conduttrice ride e, dopo averlo raggiunto, gli risponde: «Sono la zia!». Nicola, quindi, risponde: «Ma cosa ci fai con quel turbante in testa? Ciao zia, sei bellissima».

I commenti dei fan di Mara Venier

I fan di Mara Venier la seguono molto appassionatamente sui social e la apprezzano tanto perché è sempre molto spontanea.

Così, hanno lasciato migliaia di like e commenti sotto il video e qualcuno ha scritto: «Siete stupendi insieme» oppure ancora «Viva la semplicità e la solarità che emana questa coppia».