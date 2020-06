Roberta se ne va a 50 anni, la malattia l'ha uccisa in soli sei mesi

LIDO - Una grave malattia l’ha portata via in soli sei mesi. Profonda commozione ha suscitato la notizia della prematura scomparsa di Roberta Padoan, che si è spenta, all’età di 50 anni, ieri mattina all’ospedale civile di Venezia, assistita, giorno e notte, dalla sorella Susanna e dal fratello Luca. Roberta Padoan ha rappresentato la buona accoglienza del Lido. Il volto sorridente e disponibile. E in questo suo impegno, personale e professionale, ha speso buona parte della sua vita. Al mattino per il caffè, o alla sera per l’orario dell’aperitivo, lei non dimenticava mai di donare un sorriso o una parola gentile per tutti. Anche quando i turni di lavoro erano lunghi e difficili.



L’altra sua grande forza sono state le amiche e l’amato cane Ettore che, anche nei momenti più duri, la riempiva di gioia. Roberta era molto stimata e benvoluta nell’isola. Lavorava come cameriera: al bar “Maleti” in Gran Viale è rimasta in servizio per diversi anni, fino a gennaio 2019. Era una grande lavoratrice, amava e aveva molta attenzione per le piccole cose della vita quotidiana. Sentimenti testimoniati anche da molti messaggi di stima, e vicinanza alla famiglia, espressi sui social. I colleghi la ricordano con grande affetto, come una persona molto generosa e disponibile. Un esempio di professionalità. Per circa un anno, prima che la malattia manifestasse le sue prime avvisaglie, aveva lavorato al ristorante “da Mauretto” a Malamocco. Anche qui si era subito distinta per un carattere positivo e spirito di sacrificio. Nel momento in cui ha affrontato la malattia, il suo carattere discreto non ha perso la speranza e la voglia di lottare. Ha dimostrato grinta e coraggio, e ha potuto contare sui suoi familiari più stretti. Sperava di tornare presto al lavoro e nonostante fosse visibilmente provata, era capace di volare alto nelle idee e nei sentimenti. I funerali martedì alle 11 nella chiesa di San Nicolò al Lido.

Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA