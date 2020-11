Madonna della Salute, Tu che sei madre, tu che conosci i timori e le fatiche delle donne e degli uomini, salvaci dalla incoscienza di chi governa il mondo.

Dal canto nostro facciamo voto di non distruggere le foreste, di non incendiare i boschi, di non cacciare gli animali selvatici, di non ammassare miliardi di capi di bestiame in allevamenti intensivi, di non costruire megalopoli e grandi opere dannose all'ambiente, di proteggere la biodiversità e fermare il surriscaldamento del clima.

Madonna della Salute, Tu che senti dolore per chi si ammala e per le offese arrecate alla natura, salvaci dal dissesto della sanità pubblica e dal degrado dell'ambiente. Dal canto nostro ti promettiamo di proteggere i medici, gli infermieri, ogni operatore sanitario e delle pulizie dai tagli dei governi e delle regioni. Facciamo voto di difendere anche ogni albero e ogni spazio verde ancora rimasto libero.

Madonna della Salute, Tu che stai tra coloro che soffrono e sono sospinti ai margini della società, aiutaci ad ottenere un reddito di base incondizionato per tutte e tutti fino alla fine dell'emergenza.

Dal canto nostro promettiamo di tornare a lottare più forte di prima contro le ingiustizie e le disuguaglianze sociali, le spese militari, i sussidi alle attività dannose all'ambiente, i paradisi fiscali e i grandi patrimoni esentasse.



Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA