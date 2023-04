Venezia. Brugnaro arriva in Ucraina: a Odessa l'incontro con il sindaco Trukhanov: «Dimostrazione di vicinanza»

VENEZIA - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è giunto ad Odessa per incontrare il suo omologo Gennadiy Trukhanov. Lo rende noto lo stesso Brugnaro sul suo profilo Twitter. «Sono appena arrivato ad Odessa - scrive il primo cittadino - per incontrare il sindaco Gennadiy Trukhanov. Tra poco in Municipio per rinsaldare l'amicizia con Venezia, progettando già oggi la ricostruzione di domani. Una dimostrazione concreta per ribadire la vicinanza alla popolazione ucraina».

Brugnaro ha postatoun video del suo viaggio verso Odessa e l'incontro con il sindaco Trukhanov.