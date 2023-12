VENEZIA - Insultata, aggredita e scaraventata a terra per un parcheggio. È successo venerdì pomeriggio all’altezza del mercato ittico, quando una coppia (lui residente in Riviera del Brenta, lei 33enne originaria di Venezia ma che ora abita a Santa Maria di Sala) si è imbattuta in due nordafricani. «Volevamo parcheggiare lì, il mio fidanzato mi ha chiesto di avvisarlo se si liberava un posto mentre lui finiva il giro. Quando un’auto è andata via, ho visto che non c’era nessuno, l’ho chiamato e mi sono messa davanti al posto». Solo che a qualcuno, che lei tenesse il parcheggio a qualcun altro, proprio non andava bene. «È arrivata una Bmw bianca, molto vistosa, con delle scritte “Fast&Furious” sulla carrozzeria - spiega la giovane - è entrata in parcheggio a tutta velocità e mi ha quasi investito. Uno dei due a bordo mi ha fatto cenno di andarmene, ma ho risposto che stavo tenendo il posto al mio ragazzo che stava arrivando». Neppure questo avvertimento ha fermato i due. «Mi hanno insultata, mi hanno urlato “p...”, mi hanno fatto dei gesti decisamente espliciti. Ho detto che avrei chiamato la polizia e mi hanno scaraventata a terra. Quando è arrivato il mio ragazzo non si sono fermati. Anzi, mi hanno fatto una foto e mi hanno detto: “Sappiamo chi sei, fa attenzione”. Poi se ne sono andati verso il Tronchetto. Quando è arrivata la polizia ho spiegato agli agenti cosa era successo ma i due ormai se ne erano andati da un po’. Sono andata in pronto soccorso, mi hanno dato alcuni giorni di prognosi per la botta. In questi giorni gli uffici erano chiusi ma domani andrò a sporgere denuncia: erano due giovani sulla trentina, entrambi con la barba».

