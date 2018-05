© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tappa veneziana tra un Gran Premio e l'altro per lae il cinque volte campione del mondo. Le immagini parlano da sole. La Ducati in gondola, la Rossa in Piazza San Marco, per la gioia dei fans. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.La passeggiata veneziana del pilota e della sua Ducati, oltre a Piazza San Marco e al Canal Grande, ha visto Jorge Lorenzo al Casinò e a Murano, prima di partire per il Mugello, dove la "passeggiata" della Ducati più potente di sempre non sarà così riposante....