Scoppia la lite tra bande rivali in un appartamento a Jesolo: tre accoltellati in ospedale

JESOLO ( VENEZIA) - Tre persone hanno riportato ferite di arma da taglio al termine di una lite avvenuta intorno alle 5 di questa mattina, 22 giugno, in un appartamento a Jesolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, assieme al personale del Suem 118. I tre feriti sono stati medicati all'ospedale di San Donà di Piave, ma non sono in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, l'alterco cui è seguito anche l'accoltellamento sarebbe stato causato da motivi futili tra due gruppi di etnia albanese e italiana.