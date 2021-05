JESOLO - «Posticipare di un'ora il coprifuoco è sicuramente un primo segnale importante a livello generale, per i locali notturni però non basta, la misura continua a rimanere una forte limitazione». Ad esserne convinto è Franco Polato, presidente provinciale del Silb-Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo. Per il 17 maggio potrebbe esserci un primo segnale dal governo col coprifuoco che potrebbe passare alle 23 o alle 24. In realtà...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati