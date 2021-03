JESOLO - Su plateatici, pubblicità e aree mercato sono in arrivo una serie di misure a favore delle attività economiche. Gli interventi sono previsti nell'ambito del nuovo canone di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, approvato giovedì scorso dal Consiglio comunale. Per l'anno in corso, a essere introdotta è ad esempio la riduzione del 50% del canone di concessione e occupazione del suolo pubblico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati