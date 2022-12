LIDO DI VENEZIA - Incidente spettacolare, e per fortuna senza feriti né conseguenze gravi, oggi in via Sandro Gallo al Lido. Un furgone si è schiantato contro il muro di una recinzione, sfondando anche la grata che lo sovrastava e restando sospeso in biilico sulle auto parcheggiate. La ricostruzione del sinistro è al vaglio della polizia, per recuperare il furgone sono intervenuti i vigili del fuoco del Lido.