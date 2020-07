Perde il controllo della moto e si schianta sulla bretella della A4: muore a 23 anni

SAN DONA' - Tragico incidente stradale oggi, mercoledì 22 luglio, alle 7.30 sulla bretella San Donà-Noventa di Piave in località Grassaga.

Un giovane motociclista è uscito di strada per cause in corso di accertamento ed è morto sul colpo: la vitttima è un 23enne di cui non sono ancora note le generalità. Sul posto la polizia locale di San Donà per i rilievi e il 118.

La bretella è stata chiusa al traffico con inevitabili code e disagi in direzione dell'autostrada A4.

