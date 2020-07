Si schianta contro un'auto: muore centauro di 38 anni

VICENZA - Strade di sangue a Nordest e vittime sono i motociclisti: dopo la 53enne di Verona e il ragazzo di 23 anni a San Donà un altro incidente mortale ha visto un 38enne perdere la vita in seguito allo schianto tra un'auto e la sua moto. L'incidente si è verificato poco dopo le 9.15 in via Bassanese, tra Scaldaferro e Friola, a Pozzoleone.

Il centauro, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con l'auto e scaraventato contro una recinzione, morendo praticamente sul colpo. Non è stato ancora reso noto il nome del deceduto.

Ultimo aggiornamento: 11:50

