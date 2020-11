Con la Mercedes il guardrail: auto infilzata, ma il 20enne alla guida ne esce miracolosamente illeso Foto

Perde il controllo della Mercedes e si schianta sulla Jesolana, 20enne ne esce miracolosamente incolume. Lo spaventoso incidente si è verificato questa sera verso le 20 sulla strada metropolitana 42 lungo il tratto compreso tra Sindacale di Concordia Sagittaria e La Salute di San Stino.

Alla guida di una Mercedes Classe A un 20enne di San Stino che stava andando in direzione di La Salute. Dopo aver affrontato "Ponte Marango", il giovane ha perso il controllo della Mercedes invadendo la corsia opposta e finendo contro il guardrail. Un botto spaventoso, in cui il cofano si è conficcato nella barriera metallica. L'auto, andata in mille pezzi, è finita così in mezzo alla strada. Per il 20enne invece solo tanta paura. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Stino diretti dal maresciallo Edoardo Barozzi.

