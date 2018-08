Incidente in laguna, Zaia: «Servono più regole e controlli»

«Lo dico da amante del mare e da patentato: servono regole più severe per la navigazione in laguna. Avendo già assistito nel passato anche recente a tragedie come questa, credo si possa tranquillamente affermare che c'è un problema e che va risolto». Lo dice all'Ansa il presidente della Regione Veneto,, commentando l 'incidente nautico mortale avvenuto la notte scorsa in laguna a Venezia . «I sensi del mio cordoglio alle famiglie delle vittime. Non entro nel merito delle dinamica dell'incidente - aggiunge -, saranno le competenti autorità ad accertare le responsabilità, ma è evidente che, per le caratteristiche del traffico acqueo in laguna e nella città occorrano regole diverse, una maggiore severità nella loro applicazione e controlli più ampi e stringenti».«Così come un motorino non è necessariamente meno pericoloso di una moto di grossa cilindrata - conclude il governatore -, la pericolosità di un natante non si misura sul numero dei cavalli. È necessario invece avere il, tenere conto della visibilità e della velocità e di una serie di altri fattori fondamentali per la sicurezza».