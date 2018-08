Canali della laguna scambati per piste sulle quali sfrecciare /I precedenti

VENEZIA - Canali scambiati per piste di velocità dove agili «barchini» sfrecciano di notte causando scontri con altre imbarcazioni, molto spesso mortali. La cronaca ha registrato numerosidall'esito tragico, cui si aggiunge lo scontro della scorsa notte . Teatro degli incidenti quasi sempre è. A questi si aggiungono episodi diversi ma ugualmente mortali, come l'impatto tra una gondola e un vaporetto del 2013 che causò la morte di un turista tedesco davanti a Rialto.- Due persone sono rimaste ferite in un incidente tra un barchino e un motoscafo davanti all'isola di Sant'Elena. Il barchino, dotato di luci e di motore fuoribordo da 25 cavalli, sarebbe stato investito dal taxi.- Un giovane è rimasto ferito in uno scontro tra due barchini nel tardo pomeriggio nelle acque dell'isola di Murano, a Venezia. L'occupante è finito in acqua in seguito all'impatto, riportando un trauma cranico e un principio di annegamento; il barchino, rimasto vuoto ma con il motore a pieno regime, ha continuato a girare vorticosamente su se stesso.- Un giovane, M.A. di 22 anni, è morto e un altro, B.N. (20), è rimasto ferito nello scontro tra due imbarcazioni nello specchio di laguna antistante la zona di Sant'Elena. I due giovani si trovavano a bordo di un cacciapesca che è entrato in collisione con un motoscafo.- Bruno Costantini, 40 anni, è morto dopo un violento scontro tra il suo barchino e quello di cinque giovani avvenuto poco dopo la mezzanotte nel canale di Malamocco.- Un cacciatore è annegato dopo essersi scontrato con il suo fuoribordo contro un altro barchino che stava rientrando a causa del maltempo, a Lova di Campagnalupia (Venezia), con a bordo tre cacciatori veneziani.- Un uomo di 51 anni originario di Palermo, Vincenzo Luppino, ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua barca a motore e un'altra imbarcazione con due persone, tra le isole di San Giorgio e San Servolo.- Tre persone sono rimaste lievemente ferite in uno scontro tra un motoscafo e un peschereccio, i cui sei occupanti sono finiti in acqua e poi salvati dai vigili del fuoco.- Un giovane di 23 anni è morto nei pressi dell'isola delle Vignole, dopo lo scontro del barchino che conduceva contro un taxi acqueo.- Due giovani ventenni sono rimasti feriti in prognosi riservata e una ragazza di 19 anni è finita al pronto soccorso in uno scontro fra la loro barca a motore e un taxi acqueo, con il solo motoscafista a bordo, nel tratto d'acqua tra Sant'Elena e l'isola della Certosa.