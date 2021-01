Incidente in A4 oggi. Schianto fra tir in direzione Venezia: autista incastrato e autostrada chiusa

PORTOGRUARO/SAN STINO DI LIVENZA - Schianto tra Tir in A4, l'autostrada è chiusa. Verso le 13.30 due Tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e di San Stino di Livenza, in direzione di Venezia.

Incidente in autostrada

Uno dei due camionisti è rimasto incastrato nella cabina di guida, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. L'uomo è stato poi soccorso dal personale sanitario arrivato con l'ambulanza e l'elicottero.

Uscite obbligatorie

Il traffico è in tilt. L'autostrada è infatti stata chiusa. Istituita l'uscita obbligatoria al nodo di Portogruaro per chi proviene da Trieste. Chiuso anche lo svincolo per Venezia per chi proviene dalla A28.

