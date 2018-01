Tremendo incendio in un'abitazione anziana tratta in salvo dai vicini

MESTRE - Tremendo incendio in un'abitazione, anziana portata in salvo dai vicini di casa. E' successo questa mattina, alle 11.30, in via San Felice nel quartiere di Favaro Veneto a Mestre. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, ma l''anziana signora che si trovava nell'appartamento ormai avvolto dalle fiamme era già stata tratta in salvo dai vicini. Le squadre dei pompieri intervenute da Mestre con tre mezzi, tra cui l’autoscala e nove operatori, hanno spento l’incendio sviluppatosi al primo piano dell’abitazione con fiamme che ormai uscivano dalle finestre, evitando che il rogo coinvolgesse l'intera palazzina. La donna è stata visitata dal personale del Suem e portata in ospedale perché aveva respirato una grande quantità di fumo. Le cause del rogo, causato probabilmente da un cortocircuito elettrico, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA