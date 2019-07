«In fuga dall'inferno di Stromboli, pensavo che sarei morta»

di Davide Tamiello

MESTRE - «Quell’isola mi ha accolto come un paradiso. L’ho lasciata che pareva l’inferno». Un’esplosione, la pioggia di pietre ardenti, le urla di terrore e dei feriti. Una manciata di secondi, non di più: il cielo che si fa nero di fuliggine, come ad annunciare la pioggia di pietra lavica. Eliana Benvenuti, 66 anni, mestrina, insegnante a San Donà per oltre trent’anni, ora in pensione, ha vissuto molto da vicino l’incubo di Ginostra, la frazione dell’isola più martoriata dall’eruzione del vulcano di Stromboli. Un disastro che conta, nel suo bilancio, anche la morte di un 35enne di Milazzo, Massimo Imbesi.