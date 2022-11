VENEZIA - Come in un sogno, dame e cavalieri, immersi in un'atmosfera da favola, danzeranno a Venezia, teatro per la prima volta del Gran Ballo Delle Debuttanti. Il prossimo 8 dicembre, infatti la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista ospiterà il debutto in società delle nuove damigelle e dei loro cavalieri. Il Gran Ballo delle Debuttanti, evento tra i più prestigiosi del mondo, che ha conosciuto nei secoli diverse edizioni, tra cui la più famosa quella viennese, approda a Venezia grazie all'intuizione del maestro Silvia Casarin Rizzolo, che in passato ha diretto l'evento in altre città: «Sono contenta di portare nella mia città questo format così famoso e amato ha detto la Casarin Rizzolo Saranno due giorni da sogno nella città più magica del mondo».

IL FORMAT

Per le coppie, formate da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni, la magia inizierà il 7 dicembre quando si ritroveranno alle prove generali con l'orchestra dal vivo. «Per la prima volta un ballo delle debuttanti accoglie coppie di ogni genere ha sottolineato Silvia Casarin Rizzolo, senza alcuna distinzione e di qualsiasi nazionalità. Venezia è da sempre città aperta, moderna e libertaria». Ispirandosi al Ballo dell'Opera di Vienna, l'evento metterà insieme le più prestigiose realtà artistiche e imprenditoriali veneziane, che collaboreranno all'allestimento di questa serata da favola. Tra questi la Fondazione Rubelli, che donerà la preziosa stoffa damascata Marco Polo per adornare gli ambienti della Scuola Grande, e il tessuto pregiato col quale l'Atelier di Stefano Nicolao creerà gli abiti di scena della maestra Silvia Casarin Rizzolo. Protagonisti saranno anche due luoghi iconici della città: l'Hotel Danieli, che ospiterà l'incoronazione delle debuttanti, e il Gran Caffè Quadri che dopo la loro sfilata in Piazza San Marco, offrirà alle coppie una cioccolata calda.

LA SFILATA IN PIAZZA

Dopo la sfilata in Piazza le ragazze attraverseranno il Canal Grande in gondola alla volta della Scuola Grande dove sarà allestito il Red Carpet che le accompagnerà verso il piano nobile dell'antico palazzo veneziano, per danzare sulle note dei valzer e delle polke più famose del mondo. Ad eseguire i brani, diretta dal Mastro Silvia Casarin Rizzolo, la ChamberOrchestra4U che aprirà il Ballo con il celebre rullo di tamburi della Marcia di Radetzky, con cui avrà inizio il corteo delle Debuttanti, che faranno il loro ingresso trionfale. Come prevede la tradizione, la serata proseguirà con l'esibizione dei ballerini del Teatro alla Scala di Milano, eccellenza della danza, che eseguiranno il Cameo di apertura nelle sale adornate con le opere degli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. La Cena di Gala, offerta nel salone al piano terra, sarà preparata da Tino Vettorello, chef ufficiale della Mostra del Cinema, che proporrà un menù gourmet, ideato facendosi ispirare dalle atmosfere fiabesche del Ballo, mentre alla Cantina Magnolia sarà affidata la selezione dei vini per la serata. Madrina d'eccezione dell'evento Patty Pravo, protagonista con l'interpretazione di due dei suoi più grandi successi: Dimmi che non vuoi morire e Pazza idea. Proprio dalle mani di Patty Pravo riceverà il titolo di re e regina del valzer la coppia che più si sarà distinta tra le altre. I premiati si esibiranno, quindi, sulle note del valzer tratto dal film Il Gattopardo di Luchino Visconti, omaggio al Festival del Cinema di Venezia. Ospite d'onore il principe Marco Andrea Doria. La quadriglia di mezzanotte sancirà la fine del Gran Ballo delle Debuttanti.