Venezia. Il G7 della Giustizia si terrà in laguna: focus sulla criminalità organizzata

VENEZIA - Si svolgerà a Venezia, nel prossimo mese di maggio, il G7 della Giustizia. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. A volere il prestigioso appuntamento internazionale in laguna è stato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che a Venezia ha lavorato per molti anni come magistrato in procura.

Il focus fondamentale sarà la lotta alla criminalità organizzata, soprattutto nell’ambito degli stupefacenti, in particolare le droghe sintetiche che si stanno diffondendo con sempre maggiore rapidità. Al G7 parteciperanno i ministri della Giustizia di Usa, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Italia.