Alle 18.45 Genoa-Venezia, mister Vanoli: «Obiettivo è arrivare a quota 42». In regia tocca subito a Jajalo Diretta

GENOVA - Il secondo atto del campionato del Venezia riparte dunque da Marassi. Con uno Jajalo in più nel motore, ma anche con Fiordilino e Cuisance ormai fuori dagli ingranaggi. Mister Paolo Vanoli l'aveva detto appena arrivato: chi vuole rimanere e sposa la mia causa resta, altrimenti a gennaio è libero di fare le valigie. E ora che il mercato si è aperto con l'arrivo del centrocampista bosniaco dall'Udinese, in odore di una maglia da titolare già stasera col Genoa, si sono aperti anche i movimenti in uscita per chi si sente escluso dal progetto.

«Sono stato sincero anche con i ragazzi - spiega Vanoli, prima di imbarcarsi sull'aereo con destinazione il capoluogo ligure - non ho chiesto nulla alla società, perché questa squadra ha delle potenzialità e sta a me tirarle fuori. Quindi, se c'è la possibilità di migliorare qualcosa va bene, ma io sono un po' negativo nel mercato di gennaio, e soprattutto credo molto in questa squadra e in questi giocatori».

E chiarisce nei dettagli le scelta su Cuisance e Fiordilino, che dal ritorno dall'amichevole in Germania con il Bayer Leverkusen sono di fatto fuori squadra e si allenano a parte: «Cuisance ha sempre dato tutto, è un giocatore importante, ci abbiamo investito e se c'è la possibilità di mandarlo a giocare con continuità, per tutelare il capitale della società, la cosa va fatta. Su Fiordilino voglio essere chiaro, così come lo sono stato con lui. È venuto da me a dirmi guarda mister, non ho motivazioni per restare a Venezia, voglio andare via. Io sono rimasto sorpreso, gliel'ho detto in faccia. Ha detto di avere già parlato con la società e allora ho detto ok. Non voglio metterlo in cattiva luce, resta un giocatore serio, un fior di professionista. Ma l'ho detto a tutti: voi siete di proprietà del club ed il club decide sulle trattative. Arriva qualcun altro? Non è detto: arrivano se danno la possibilità di far crescere la squadra».





Intanto c'è Jajalo, destinato a prendere in mano il volante e guidare il centrocampo lagunare: «Jajalo è pronto - conferma Vanoli - vedremo se giocherà dall'inizio o uno spezzone, ma ha esperienza, si è sempre allenato bene, non giocava per scelta tecnica. Sicuramente gli manca il ritmo partita, ma l'abbiamo preso per la sua personalità, ci deve dare tanto in campo, ma anche fuori. Ci serviva un play che dettasse i tempi: abbiamo tante mezzali, ma non un vero regista, con lui possiamo cambiare e magari far esprimere meglio i nostri centrocampisti, ci può dare un visione diversa durante il gioco». Fuori dai giochi Cuisance e Fiordilino, a Marassi non ci saranno neppure Cheryshev (problema a un polpaccio) e Modolo, ancora alle prese con guai fisici.Vero che Wisniewski rientra dopo la squalifica per riformare il terzetto difensivo con Ceccaroni e Ceppitelli, ma in mezzo, dando per scontate la conferme sugli esterni per Zampano e Haps, con Crnigoj e Andersen (o Busio) ad affiancare Jajalo, la coperta rischia di essere un po' corta. Non è così però per Vanoli: «Direi di no, non conta chi gioca, ma lo spirito e la determinazione con cui si affrontano le partite, bisogna andare in campo per dare tutto, poi i risultati arrivano».Né il Venezia sente maggiori pressioni, visto che i risultati delle dirette concorrenti alla salvezza sono stati tutt'altro che favorevoli: «No, la pressione aumenta solo per chi non è consapevole di qual è la nostra strada: il nostro obiettivo è solo la salvezza e lo sappiamo bene. È come uno che fa un esame: se si è preparato e ha studiato, di sicuro avrà qualche timore, ma quando si siede e risponde alla domande allora si libera e va, perché ha le conoscenze. Salvarci è come vincere un campionato, non dobbiamo vincerle tutte, ma arrivare a 42 punti».Cominciando a raccogliere qualcosa a Marassi, naturalmente. Anche se non sarà semplice contro una squadra rilanciata dall'arrivo in panchina di Gilardino. «Speriamo che stavolta sbagli partita - scherza Vanoli - Incontriamo una squadra veramente forte, l'ho vista con la Roma, prende pochi gol e ha grandi margini di miglioramento, ha una rosa importante e Gilardino ha dato la svolta. Ora è arrivato, che è la bandiera della squadra, comeè un giocatore di temperamento, un allenatore in campo. Ma noi abbiamo le nostre carte, sappiamo che sarà difficile in uno stadio importante, ma questo ci deve dare la voglia di andare oltre».