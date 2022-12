General Membrane, bonus di 800 euro a tutti i dipendenti

CEGGIA - Ottocento euro in più in busta paga per contribuire a far trascorrere un Natale più sereno ai propri dipendenti. L'iniziativa è dell'azienda General Membrane, fondata nel 1993 a Ceggia e specializzata nella produzione di membrane impermeabilizzanti bituminose. La proprietà non è nuova a questo tipo di sostegno ai propri dipendenti, circa un'ottantina.

SOSTEGNO AI DIPENDENTI

«In Italia il 72% dei dipendenti è preoccupato per le proprie finanze spiega una nota diffusa dalla Uiltec Veneto e Venezia Centro Orientale , erose dai costi energetici e da un'inflazione che nel Paese non accenna a scendere: un contesto che impoverisce i salari riducendo il potere d'acquisto e costringendo sempre più famiglie a ridurre i propri consumi. Proprio per contrastare il caro vita, nel corso del 2022, la General Membrane aveva erogato 400 euro a favore di tutti i dipendenti». Sindacati e azienda si sono poi rincontrati a fine anno, riscontrando come il contesto economico abbia ulteriormente ridotto il potere d'acquisto dei lavoratori. Da qui la decisione della proprietà di sostenere ulteriormente i propri collaboratori, facendo trovare loro sotto l'albero anche un buono carburante di 200 euro, e un ulteriore importo di 600 euro.

L'AZIENDA

«Se l'azienda gode di buona salute lo dobbiamo anche ai dipendenti, perché senza di essi non andiamo da nessuna parte riferisce Mattia Carrer, direttore finanziario di General Membrane Abbiamo quindi destinato un budget aggiuntivo a quanto già erogato nel corso dell'anno per aiutare tutti i dipendenti e le loro famiglie a contrastare questo maledetto carovita. Un gesto sentito dalla proprietà, attraverso il quale si vuole trasmettere un segnale di serenità a tutti in questo periodo governato da notizie negative». Un gesto non da poco quello dell'azienda, che consumando molta energia ha risentito anch'essa fortemente dei rincari del periodo.

«Siamo un'azienda energivora conferma Carrer , toccata quindi da rincari considerevoli. Ma prima di tutto vogliamo pensare al bene dei nostri dipendenti». Nel corso dell'anno le iniziative a favore del personale, senza considerare il premio di produzione già erogato, hanno raggiunto i 1.200 euro, una cifra decisamente importante che contribuirà a far trascorrere festività più serene a tutti i collaboratori. «Come UILTEC Veneto e Venezia Centro Orientale, unitamente alla RSU conclude la nota sindacale riconosciamo nell'iniziativa il grande senso di responsabilità d'impresa e di un modello di relazioni industriali che funziona: speriamo che tale iniziativa possa diventare, a suo modo, d'ispirazione anche per altre aziende».