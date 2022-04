Esplosioni e poi l'incendio: paura in centro a Teglio Veneto

TEGLIO VENETO - All'improvviso le fiamme poi delle esplosioni: in fiamme un abitazione a Teglio Veneto. Paura questa mattina, lunedì 11 aprile, verso le 11.30 per l'incendio in via Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Teglio Veneto. All'improvviso le fiamme sono uscite dall'abitazione sprigionandosi verso l'alto. Immediata la richiesta di soccorso arrivata alla centrale dei vigili del fuoco di Venezia. Sul posto è arrivata la Squadra dei Pompieri di Portogruaro raggiunti anche dai colleghi arrivati in forze dal vicino Friuli e i carabinieri di Villanova con il comandante, il maresciallo Simone Muccin e una pattuglia della Polizia provinciale. Con loro anche il sindaco di Teglio Veneto, Oscar Cicuto che ha chiuso la strada per permettere l'arrivo dei soccorritori. Udite almeno due esplosioni. Secondo i vicini a casa ci sarebbe una bombola di gas e dei fucili da caccia. Nessuno è rimasto ferito.