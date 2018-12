Droga di Hitler, preso con 800 pastiglie a Mestre

di Filippo De Gaspari

MESTRE - Passeggiava in via Piave con in spalla, in uno zainetto, più di 800 pasticche di yaba, la temibile droga di Hitler. Erano nascoste in un sottofondo, pronte, ne sono convinti i carabinieri, allo smercio in una zona calda di Mestre, ancora crocevia dello spaccio e forse appartenenti a un giro più ampio che ha ramificazioni in tutto il Nordest. I militari del Nucleo Investigativo lo hanno fermato nella tarda serata di giovedì, a pochi passi dalla stazione: si tratta di un bengalese di 36 anni, nullafacente, pregiudicato per reati specifici e dunque già ben noto alle forze dell'ordine.