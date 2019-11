© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOLO (VENEZIA) - Dalle 12, i vigili del fuoco stanno operando in via Modigliani aper undivampato all’interno di unal piano terra di una. La donna, anziana, residente nell’alloggio è riuscita a venire fuori senza riportare gravi ferite. La signora è stata portata in pronto soccorso per dei controlli. Evacuati tutti gli altri condomini, che si trovavano all’interno dello stabile.Le squadre dei pompieri accorse da Mira, Mestre e Padova con otto automezzi e sedici operatori coadiuvati dal capo servizio, sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutta la struttura. Danni da fumo anche ai piani superiori. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e i sopralluoghi tecnici per stabilire le cause del rogo. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.