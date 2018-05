Crac Motorsport, stop alle consegne delle Bmw già pagate: clienti beffati

di Alberto Francesconi

MESTRE - Si bloccano le speranze dei clienti delladi ottenere i veicoli ordinati e pagati prima che la crisi travolgesse la società. Il Tribunale di Venezia ha dichiarato ieri il fallimento della società concedendo però l'esercizio provvisorio della stessa, con l'obiettivo di salvaguardare, se possibile, i posti di lavoro dei 58 dipendenti delle sedi del gruppo. La decisione si inserisce nella trattativa in corso con la casa madre Bmw, creditrice assieme alle banche di una somma che supererebbe i 40 milioni.La casa madre a marzo si era detta disponibile a consegnare ai clienti, in virtù di un accordo di transazione, i veicoli attesi da mesi e pagati in anticipo allacon sedi anche a. L'ipotesi era stata però congelata dal giudice per avviare la procedura di cessione del ramo d'azienda, che avrebbe consentito alla società di proseguire l'attività e ai clienti di ottenere. La dichiarazione di fallimento da parte del giudice Alessandro Girardi (curatore il commercialista) mira a verificare se questo scenario sia ancora praticabile, con la cessione del ramo d'azienda che consentirebbe di proseguire l'attività e salvaguardare il lavoro dei 58 dipendenti.