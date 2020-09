Covid, nelle scuole veneziane 17 casi positività (13 alunni) in 16 istituti

VENEZIA - Nel veneziano lo screening Covid-19 nelle scuole ha fatto registrare 17 casi di Coronavirus in 16 istituti coinvolti e una sola classe in quarantena mentre sono a zero i focolai interni.



Secondo l'Ulss 3 Serenissima sono risultati positivi 13 alunni e 3 operatori scolastici dislocati in altrettanti complessi scolastici. A questi si somma un unico ulteriore contatto positivo individuato con l'indagine epidemiologica, per un totale di 17 soggetti positivi. Una quarantina, tra studenti e insegnanti, sono al momento sottoposti a quarantena, tra questi una sola intera classe.



Sui 97.870 alunni e studenti dei 175 istituti complessivi di ogni ordine e grado presenti nel territorio dell'Azienda sanitaria, dall'avvio dell'anno scolastico sono stati effettuati 1.670 tamponi su soggetti sintomatici. Sono 317 gli esami somministrati ai bambini fino ai due anni, 679 dai tre ai cinque anni, 424 dai sei ai dieci anni, 129 dagli undici ai tredici e 121 dai quattordici ai diciotto. © RIPRODUZIONE RISERVATA