Covid in Veneto, altri 294 casi e 5 vittime in 24 ore, ma calano i positivi: -90

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 19 ottobre 2021. Il Veneto registra altre 5 vittime per Covid nelle ultime 24 ore, dopo giorni in cui il numero dei decessi era rimasto immutato. I nuovi contagi sono 294 riferisce il report della Regione. Il conteggio totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 475.138 quello dei decessi a 11.807 (+5). Rispetto alla giornata di ieri scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 8.817 (-90).

Ospedali

I numeri ospedalieri vedono 193 (+11) malati Covid ricoverati in area non critica e 36, invariati, nelle terapie intensive.

Vaccini

Sembra già svanite l'effetto green pass sulla lievitazione delle prime vaccinazioni anti-Covid in Veneto. Nella giornata di domenica sono state solo 1.853, sul totale di 6.313 somministrazioni. Numeri distanti da quelli, superiori alle 5.000 prime dosi giornaliere, registrati a metà della scorsa settimana, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde sul lavoro. L'incremento della domanda per ottenere il green pass è stato soprattutto sui tamponi, nelle farmacie. Nella regione sono state somministrate dall'inizio della campagna 7.089.743 dosi di vaccino; 49.090 sono invece le dosi aggiuntive praticate a sanitari e soggetti fragili. La percentuale di popolazione che ha già completato il ciclo vaccinale è pari al 71,9%.

Caso Trentino



Individuati lo scorso fine settimana otto casi di Covid-19 in una Rsa di Trento. Altri due positivi sono stati accertati questa mattina in un'altra Rsa della provincia. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale precisando che in entrambi i casi sono state attivate le procedure per circoscrivere il contagio. I contagi sono stati accertati con tampone molecolare effettuato ad alcuni ospiti che avevano manifestato sintomi da raffreddamento. A Trento, fra gli otto positivi, uno non era vaccinato per motivi sanitari. Solo due delle otto persone interessate presentano sintomi molto lievi, mentre le altre non hanno attualmente alcuna manifestazione clinica. La situazione è al momento sotto controllo e, a titolo precauzionale, sono state sospese le visite dei familiari, informa l'Azienda sanitaria. Per le persone contagiate è stato disposto il trasferimento nella struttura Covid di Bolognano di Arco. L'Azienda sanitaria intanto ha sollecitato le Rsa provinciali ad accelerare le procedure per somministrare la terza dose di vaccino agli ospiti e al personale.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

