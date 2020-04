Il Sindaco cerca Volontari per la Protezione civile, in 50 rispondono "Presente"

Come i nonni che hanno difeso la Patria sulla linea del Piave, ora 50 giovani rispondono all'appello del sindaco di Fossalta di Portogruaro che cercava volontari di Protezione civile. L'emergenza Coronavirus ha messo in risalto la necessità di trovare nuove forze per riuscire ad affrontare l'invasore barbaro del nuovo millennio. Cosi come i loro nonni che hanno risposto "presente" quando gli era stato chiesto di difendere la linea del Monte Grappa, del Carso o del Piave, ora i nipoti non si sono tirati indietro rispondendo sempre a quella voce della Patria che chiama per affrontare la nuova guerra contro il virus letale.



"Si è concluso ieri il reclutamento dei giovani volontari della Protezione Civile comunale con il primo corso di formazione - ha spiegato il primo cittadino Fosslatese Noel Sidran - Dopo l'appello dello scorso 24 marzo, sono arrivate oltre cinquanta richieste, anche da parte di ragazzi non residenti a Fossalta e in maniera sorprendente anche da città molto lontane.



Una risposta che è andata al là di ogni aspettativa e che dimostra ancora una volta il grande altruismo e il senso civico dei nostri giovani". Nessun tempo da perdere tanto che è seguita la selezione con 30 ragazzi che ieri hanno partecipato al corso tenuto su tre turni dal Comandante del Distretto di Polizia Veneto Est William Cremasco, il comandante territoriale Ivano Stefanuto e il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile Alcide Moni Bidin, alla presenza di Sindaco e amministratori. I neo Volontari hanno lasciato a casa i loro cari e ora verranno ora impegnati nelle attività di supporto alla Protezione Civile comunale con la distribuzione delle mascherine, la consegna a domicilio della spesa e attività di informazione alla popolazione. "Grazie di cuore da parte di tutta l'Amministrazione comunale ai nuovi volontari" ha concluso il sindaco. Ultimo aggiornamento: 14:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA