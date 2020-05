Lanzarin: «Tamponi a tutti i sintomatici, poi si allarga il cerchio ai loro contatti»

VENEZIA - In Veneto, secondo il Piano di Sanità Pubblica, ogni 20 giorni viene effettuato il tampone a tutti i sintomatici, e ogni 10 il test sierologico. Lo ha sottolineato l'assessore alla Sanità, l'on. Manuela Lanzarin, in audizione oggi alla quinta Commissione del Consiglio regionale, che ne dà notizia. «Facciamo tamponi a tutti i sintomatici - ha specificato Lanzarin - per poi allargare progressivamente il cerchio a conviventi, amici, contatti personali, allo scopo di isolare gli asintomatici. Inoltre, i tamponi vengono fatti a tutto il personale sociosanitario: ospedalieri, case di riposo, pediatrie, Ceod, nonché a quanti lavorano nelle farmacie, nelle forze dell'ordine, ai volontari. E' chiaro che non possiamo fare il tampone a tutti, non abbiamo le risorse sufficienti per coprire uno screening di massa, peraltro non previsto dal Piano di Sanità Pubblico», ha concluso l'assessore.

