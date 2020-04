Didattica a distanza arrivano i soldi: ecco l'elenco dei fondi scuola per scuola

SCARICA IL PDF

VENEZIA- Ecco il riparto dei fondi per le scuole per l’emergenza coronavirus. «La didattica a distanza ha bisogno di piattaforme, competenze e soprattutto dei dispositivi digitali per gli studenti - spiega il senatore veneto Pd Andrea Ferrazzi - Con questo provvedimento abbiamo voluto garantirli a tutti, perché non può essere la situazione economica delle famiglie a discriminare i nostri bambini e i nostri ragazzi».Tutti gli 85 milioni del Decreto Cura Italia sono già stati trasferiti alle scuole: 5 per la formazione del personale scolastico, 10 per le piattaforme e le strumentazioni alle scuole, 70 per gli strumenti digitali e le connettività per i ragazzi. «Nessuno deve essere lasciato solo, soprattutto nella scuola - conclude Ferrazzi - , vero strumento di crescita e opportunità a prescindere dalla famiglia di origine. La velocità del provvedimento per noi è stata fondamentale».