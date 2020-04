Minacce a moglie e figli, allontanato con divieto di avvicinamento

VENEZIA - I carabinieri di Spinea (Venezia) hanno notificato un'ordinanza di allontanamento e divieto di avvicinamento per un 59enne. M. A., a causa di continui atti di violenze domestiche verso moglie e figli. La donna aveva presentato un'istanza di separazione, non accettata dall'uomo, che aveva iniziato ad agire violentemente e con minacce verso di lei e i figli, allo scopo di non subire da lei pretese di natura economica e di farle rinunciare alla disponibilità della casa.



Vista l'emergenza Coronavirus, ora l'uomo dovrà trovare un altro domicilio per rispettare le prescrizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA