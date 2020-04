​Coronavirus, la Fase 2 sui bus Atvo: biglietti comprati alle fermate con il cellulare

VENEZIA - Atvo è pronta alla « fase 2 »: 2.500 qrcode in tutte le fermate per acquistare i ticket con lo smartphone ed evitare di andare nelle biglietterie. «Le circostanze - spiega il presidente di Atvo - Azienda Trasporti Veneto Orientale, Fabio Turchetto - ci hanno imposto di pensare e ridisegnare nuove forme di mobilità. L'approccio al mezzo pubblico sarà completamente ridimensionato e l'interesse dell'utente sarà diretto principalmente alla sicurezza».





In ogni singola fermata della rete Atvo sarà presente un qrcode: l'utente dovrà semplicemente scansionare il qrcode con il proprio smartphone. A quel punto il sistema riconoscerà automaticamente la posizione di partenza e l'utente dovrà semplicemente selezionare la fermata di destinazione e acquistare, attraverso il pagamento elettronico, il relativo titolo di viaggio. Il biglietto sarà, dunque, disponibile direttamente nel telefono dell'utente che potrà comodamente attivarlo prima di salire a bordo e, sempre e solo con l'utilizzo del proprio device, esibirlo al conducente e al personale preposto al controllo. Permetterà di effettuare la tratta selezionata e scadrà automaticamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA