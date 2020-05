Coronavirus Veneto, le vittime totali superano quota 1800, ma solo 4 nuovi contagi nella notte

Coronavirus

Veneto

Coronavirus Veneto, Luca Zaia: Mascherine obbligatorie, altrimenti multa fino al 3mila euro. Riaprono i centri commerciali la domenica Il Veneto ha superato ieri il mezzo milione di tamponi effettuati

LA SITUAZIONE IN FRIULI VG

LA SITUAZIONE IN TRENTINO

Coronavirus mappa contagio Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige

, contagio e vittime: ildella Regione Veneto oggi, 18 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 8.I casi di positività al Coronavirus in Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sonocioèin più rispetto a ieri alle 17. Nella notte si conta un solo decesso in ospedale a Vicenza e 4 in casa di riposo per un totale didall'inizio della crisi.In isolamento domiciliare ci sono 3.870persone (-99). I pazienti ricoverati sono 541 dei quali 51 (-) in. Dall'inizio dell'emergenza i pazienti dimessi sono aumentati a 3.179 (+2). I casi attualmente positivi sono 4004.---> Clicca qui ---> Clicca qui