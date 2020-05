Coronavirus Veneto: 57 i nuovi casi positivi, diminuiscono ricoverati e quarantene

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 7 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 8 .

Il Veneto registra da ieri sera 6 maggio altri 57 nuovi casi positivi al Coronavirus per un totale di 18.553 contagiati dall'inizio dell'epidemia.

Le vittime di oggi sono 4. I decessi sono stati: 2 a Verona, 1 a Vittorio Veneto e 1 a Dolo.

Il totale dei decessi ha raggiunto un totale di 1.589. I guariti (negativizzati virologici) salgono ancora: sono oggi 10.430 cioè 252 più di ieri sera.

I ricoverati diminuiscono ancora: sono 959 contro i 972 di ieri sera. di cui 872 in area non critica e 87 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 5.773 6.175 persone (402 meno di ieri) tra positivi e loro contatti. I dimessi stamattina sono 15 per un totale di 2.826.

