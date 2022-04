SAN DONÀ - Prima la riqualificazione di via Kennedy, poi la creazione di una scuola per formare i metalmeccanici del futuro. È il progetto denominato Via Kennedy Academy a cui sta lavorando da tempo Mirco Viotto, titolare della Viotto elettromeccanica e referente di Confindustria. Una scuola che sia al servizio delle aziende del settore metalmeccanico della zona. Nell'area, infatti, sono impegnati circa 900 operai con vari livelli di formazione. «In media una decina di esperti nelle lavorazioni meccaniche ogni anno smettono di lavorare in quest'area - spiega Viotto - tra chi ha raggiunto l'età pensionabile, chi si sposta o cambia lavoro per altri motivi». Questo crea un problema nell'organico delle aziende dell'industria del settore, poiché non è semplice trovare sul mercato tutti i professionisti che richiede il Sandonatese. Le posizioni aperte solo in via Kennedy sono parecchie, le imprese cercano meccanici operatori di macchina utensile, alesatori, tornitori, operai e addetti all'assemblaggio, all'avvolgitura e al reparto tranceria. «E a fronte di un lavoro sicuro - continua Viotto da anni siamo costretti a cercare altrove gli operai, compreso il rischio di rubarsi i dipendenti tra aziende della stessa zona. Non è possibile andare avanti in questo modo».

ISTITUTO TECNICO

«Non ci sono scuole professionali che preparino abbastanza giovani da assumere nelle imprese della zona - precisa Quelli formati del centro professionale Don Bosco non bastano. Una specialità di cui in passato si occupava anche l'ex Inapli, che ora non esiste più. La formazione per il comparto della meccatronica sarà a Portogruaro, per cui a San Donà si sta cercando di avviare un Its, istituto tecnico superiore ad alta specializzazione post diploma che permetta di conseguire il titolo di tecnico, ed è normale che un giovane diplomato si chieda che alternative ci sono e quali possibilità di impiego. Se abita a Portogruaro e deve fare turni dalle 6 alle 14 è probabile che trovi lavoro vicino a casa. Per cui serve una scuola, una sorta di accademia, da realizzare a San Donà. Una sede per lo studio della teoria potrebbe essere il centro professionale Don Bosco, oppure si può trovare un nuovo utilizzo per l'edificio di viale Libertà, al posto del liceo classico Montale, una volta che tutti gli studenti saranno trasferiti nella nuova sede di via Pralungo».

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

«La formazione è fondamentale continua l'imprenditore - serve una base tecnica per poi uscire dalle aule. L'alternanza scuola-lavoro è una possibilità fantastica, certo va garantita la sicurezza ma è quello che da anni accade negli altri Paesi, ad esempio in Germania esistono già aziende dotate di una scuola interna, poichè hanno capito che si tratta di un investimento con un ritorno immediato. Per l'Academy siamo a buon punto, spero che parta a breve, dopo la sistemazione di via Kennedy», il cui accordo è stato siglato martedì scorso, tra Viotto in qualità di delegato di Confindustria e il sindaco Andrea Cereser nella sede di Lafert.