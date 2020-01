Il Comune assume cinque persone, si presentano ottocento candidati

MARCON - Chi non aspira, al giorno d’oggi, ad un lavoro a tempo pieno e indeterminato? E questa è sicuramente la prima motivazione che ha spinto ben ottocento candidati a presentare domanda al Comune di Marcon per poter partecipare al concorso che prende il via oggi, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque istruttori amministrativi, di cui due destinati al Comune di Silea (Tv), due istruttori tecnici e due istruttori direttivi amministrativi.



«Ci siamo trovati di fronte ad una richiesta di partecipazione straordinaria – ha commentato il sindaco Matteo Romanello - che dimostra come il Comune di Marcon sia visto con interesse da parte di chi è alla ricerca di un posto di lavoro». Romanello dà molto merito all’intraprendente gestione amministrativa della sua squadra, ma di certo non va escluso che a determinare la grande affluenza di iscrizioni al concorso non abbia giocato un ruolo importante quanto detto in premessa. «Sono numerose le domande di partecipazione al concorso presentate da giovani candidati – ha proseguito il sindaco - ma molte sono anche quelle presentate da persone con esperienza, che pur già inserite nel mondo del lavoro desiderano mettersi in gioco in una realtà vivace e laboriosa».





Per la selezione dei cinque istruttori amministrativi, di cui due saranno destinati agli uffici comunali di Silea, il Comune di Marcon ha stipulato una convenzione in base alla quale, visto che l’amministrazione trevigiana avrebbe dovuto dare corso ad un’analoga procedura, verranno individuati con un’unica selezione e, quindi, con un buon risparmio di risorse, anche i due candidati per Silea. Una formula senz’altro vantaggiosa che permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche ed evitare sprechi inutili. Le selezioni relative alle due prove scritte cominceranno oggi, martedì 14 gennaio, a partire dalle ore 15, presso la palestra della scuola media Malipiero in via della Cultura, mentre la prova orale è stata programmata, sempre presso la medesima sede, per martedì 28 gennaio, alle ore 15. I risultati del concorso verranno comunicate entro il mese di marzo e subito dopo i due Comuni potranno procedere con le nuove assunzioni.

Ultimo aggiornamento: 08:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA