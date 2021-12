Crolla dalla bici, trovato morto sulla strada a pochi metri da casa

FAVARO - Il tratto di via Altinia dove giovedì sera, attorno alle 22, l'hanno trovato in fin di vita, non è molto distante da casa sua. E con ogni probabilità era a casa che Stefano Busato, 60 anni, residente a Favaro, stava tornando in sella alla sua bici elettrica, prima di cadere a terra e non rialzarsi più nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte del personale medico del Suem 118. L'ipotesi sulla quale stanno indagando gli agenti del reparto Motorizzato della polizia locale, diretti dal comandante Luca Meneghini, è che a causare la morte del sessantenne possa essere stato un malore, anche se non si escludono altri scenari. Come quello, al momento escluso ma sul quale verranno fatti i dovuti accertamenti, dell'urto accidentale con qualche altro veicolo.



IL FATTO

A dare l'allarme e chiamate la centrale della polizia locale è stato un automobilista che passando lungo via Altinia, si è accorto di un uomo a terra con a fianco una bicicletta elettrica. In pochi minuti sul posto sono arrivati sia gli agenti del Motorizzato della municipale sia i medici del Suem 118 che hanno tentato tutte le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare la vita al sessantenne, residente a poche centinaia di metri dal posto nel quale è caduto sull'asfalto.

In via Altinia, come chiesto anche dal sostituto procuratore di turno, è arrivato anche il medico legale della Procura per un primo esame esterno del corpo che al momento non avrebbe evidenziato segni riconducibili a investimenti.



L'INDAGINE

L'assenza di segni sia sul corpo del sessantenne sia sulla sua bicicletta fa pensare che l'uomo sia caduto e morto da solo, forse a causa di un malore che lo avrebbe colpito quando era sui pedali, diretto verso la propria abitazione.

Anche i rilievi effettuati sul tratto di via Altinia portano gli inquirenti verso questa strada: la mancanza di testimoni non agevola il lavoro della polizia locale, che però cercherà di ricostruire la dinamica dei fatti con l'analisi delle telecamere di sicurezza della zona che avrebbero potuto riprendere la scena, mostrando per quale causa il sessantenne sia caduto dalla sua bicicletta elettrica.

La conferma dell'ipotesi attorno alla quale ruota l'inchiesta del Motorizzato potrebbe arrivare nei prossimi giorni con l'eventuale decisione della magistratura di effettuare l'autopsia sul cadavere di Busato.