CHIOGGIA - «Mi sento poco bene. Aspetta che guardo su Google cosa può essere». A chi non è mai passato per la testa un pensiero del genere, nonostante i medici lo sconsiglino vivamente. Il rischio è, prima di tutto, di porre le domande sbagliate e, in secondo luogo, di non capire le "risposte" che possono venire dalla lettura (o dalla visione) dei risultati della ricerca. E ci va di mezzo la salute. Insomma, il metodo che viene indicato come "dottor Google" va usato con molto discernimento, soprattutto accompagnandolo con la consultazione di un medico "vero", ma sta prendendo sempre più piede. È anche per questo che due giovani chioggiotti, Nicolò Vianello, 28 anni, e Marco Mantovan (27), esperti in marketing e pubblicità, hanno pensato di lanciare una piattaforma internet che consenta agli utenti di "scegliere" un percorso terapeutico, facendosi consigliare da medici veri e, soprattutto esperti. La piattaforma (Healthy house) è partita da circa un mese ma ha già avuto diverse migliaia di visite. «L'idea è semplice spiega Nicolò mettere in contatto chi ha problemi di salute con degli specialisti che lo possano guidare alla risoluzione del problema. Se è vero che il rapporto medico-paziente è basato sulla fiducia, cosa può esserci di meglio del "dottore" che ci mette la faccia e ti spiega cosa si può fare?».

PIATTAFORMA WEB

In pratica funziona così: sulla piattaforma vengono pubblicati dei veri e propri webinar (a pagamento), ossia dei piccoli corsi in cui gli specialisti delle varie branche della medicina (e della veterinaria) spiegano cause, sintomi e metodi di cura delle varie patologie. Il potenziale paziente può acquistare i webinar che gli interessano (prima del pagamento può vedere i curricula dei medici e un riassunto della "lezione") e trarne ispirazione per affrontare i suoi problemi, con il medico di base, con altri specialisti o, se quello che ha visto nel webinar gli ha ispirato fiducia, può contattarlo, per essere seguito personalmente. Qui, ovviamente, entrano in gioco altri fattori, come la residenza del paziente e del medico, ma è evidente che si tratta di una scelta che viene compiuta con maggior cognizione di causa rispetto alla consultazione improvvisata del web. Anche perché gli specialisti presenti sulla piattaforma, spiega Nicolò «vengono scelti accuratamente. Esaminiamo i profili di quelli che compaiono in Rete e consideriamo anche il numero dei follower. I 55 specialisti che compaiono sulla nostra piattaforma hanno oltre un milione di follower, complessivamente, segno che godono di una certa fiducia. In ogni caso i loro contributi, che vanno ad incrementare il numero dei webinar, vengono sempre vagliati perché siano della massima qualità».