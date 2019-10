CHIOGGIA (VENEZIA) - I carabinieri di Chioggia hanno sequestrato mille chili tra prodotti ittici e di generi alimentari e hanno elevato multe per 10 mila euro.



In particolare, un pescatore chioggiotto è stato sanzionato per 3.000 euro, poiché all'interno di un magazzino e a bordo della propria auto, teneva 1000 kg. di vongole veraci, prive del documento di accompagnamento. Un altro pescatore ha ricevuto una multa di duemila euro perché, nella sua barca, c'erano 50 kg di vongole in eccedenza rispetto al massimale del prodotto pescabile.



I controlli hanno riguardato anche il locale mercato ittico, dove un pescatore è stato sanzionato per 1.500 euro perché aveva messo in vendita 100 kg di pesce azzurro, privi di documenti per la tracciabilità. Una multa di 4.800 euro è stata inflitta alla titolare di un bar per aver messo in vendita 30 kg di vari prodotti alimentari privi di documenti per la tracciabilità o scaduti.

