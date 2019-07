CHIOGGIA - La Gdf di Chioggia nel corso dell'attività contro il commercio abusivo in spiaggia ha sequestrato negli ultimi giorni 3mila articoli di accessori per abbigliamento contraffatti. «Prima abbiamo monitorato e poi abbiamo agito», ha detto Luigi Stridi, comandante della compagnia Gdf di Chioggia. «Il problema di fare sequestri in spiaggia, soprattutto in questo periodo - ha aggiunto - è di evitare turbamenti ai bagnanti garantendo la sicurezza pubblica».



Il comandante dalla Compagnia ha quindi spiegato: «Siccome gli abusivi hanno vedette, puntiamo sulla prevenzione, onde evitare fenomeni repressivi, quindi ci rendiamo visibili e teniamo sotto controllo il fenomeno».



Quest'anno, i finanzieri clodiensi hanno iniziato l'attività di repressione del commercio ambulante abusivo già a partire dal giorno di Pasqua, proseguendo anche nei giorni di Pasquetta, del 1° maggio e della Festa dei Patroni di Chioggia, oltre che in altre giornate «normali».



In questo modo -spiega la Gdf- è stato dato un segnale forte contro il fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Ad oggi, sono stati eseguiti oltre cinquanta sequestri di merce per un totale di circa 15mila articoli e denunciati 12 cittadini stranieri all'Autorità Giudiziaria di Venezia, per i reati di contraffazione e ricettazione. L'attività della Guardia di Finanza a contrasto del commercio abusivo e della contraffazione proseguirà per tutta la stagione balneare, per tutelare i commercianti rispettosi delle regole e la tranquillità dei turisti, talvolta infastiditi da atteggiamenti petulanti dei venditori abusivi.

