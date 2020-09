Chiara Ferragni a Venezia, il sindaco le consegna il Leone d'Oro

VENEZIA - Chiara Ferragni è a Venezia per un tre giorni in Laguna. Oggi è stata salutata dal sindaco Luigi Brugnaro, che l'ha accompagnata nella visita alla nuova «Smart Control Room», la nuova 'torre di controllò sui flussi di traffico e di turisti in città inaugurata sabato scorso nell'isola artificiale del Tronchetto. All'influencer, Brugnaro ha consegnato un Leone d'oro, premio speciale della Festa di San Marco, che doveva essere conferito a Ferragni il 25 aprile scorso durante una festa poi annullata a causa del Covid.



La motivazione del premio è stata così formulata: «Per l'impegno civico dimostrato per l'Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale». «Sono onorata - ha detto Ferragni - di essere qui a Venezia, una delle città più belle al mondo e di farla conoscere ancora di più al mio pubblico. Spero che tutti quelli che verranno qui la rispetteranno per tramandare la nostra bellezza ai nostri figli». Ultimo aggiornamento: 22:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA